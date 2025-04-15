Engelli bir çocuğun bakım merkezinde darp sonucu ölümüyle ilgili dava görüldü: Üç sanık için beraat kararı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 04:00

Mahkeme 28 sanıklı davada üç sanık için beraat karar verdi. Davanın karar duruşmasını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Cumhuriyet’e konuştu.

Nazlıaka, “Sanıklar ‘işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, kötü muamele’ suçlarından ceza aldı. Tutuksuz yargılanan üç sanık bütün suçlardan beraat etti. Sanıklara verilen en üst ceza 80 yılı aştı” dedi.

‘AÇIK İHMALKARLIK’

“Bu dava sembol bir davadır” diyen Nazlıaka, “Sadece bir çocuğun kaybı ve engelsiz yaşam merkezindeki çocuklara yönelik hak ihlallerini değil, aynı zamanda bu ülkenin bütün koruma altındaki çocuklarını ve engellilerini kapsamaktadır. Hem bir evladımızı hem de devlet kurumlarına olan güvenimizi kaybettik. Davaya müdahil olarak katılıp elini yıkayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kirli suyu personelinin üzerine atmaya çalışıyor ama kendisini böyle aklayamaz. Personelin yanlış davranışlarından aslen Bakanlık sorumludur! Bakanın istifa etmesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor. Bu ölüm bir ‘kaza’ değil, açık bir ihmalkârlığın ve sistematik hak ihlalin sonucudur” dedi.

Nazlıaka sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Artık hiçbir çocuk kurum ihmaliyle ölüme terk edilmesin. Çocuğun üstün yararı gözetilsin. Tüm bakım kuruluşları düzenli, bağımsız ve şeffaf bir şekilde denetlensin. Personel eğitimi, bakım kalitesi ve insan haklarına dayalı yaklaşım bir lüks değil, zorunluluk olarak kabul edilsin. Liyakat temelli istihdam yapılsın. Engelli bireyler ve çocuklar, sadece ‘korunması gereken’ değil, hak sahibi bireyler olarak görülsün.”