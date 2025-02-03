Engelli çocuklarını merdivende darbeden anne ve baba serbest!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:25

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetti.

Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu.

Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı. İşlemlerinin ardından S.Ç. ve M.Ç adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.