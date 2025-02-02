CHP'den Engellilik Çalıştayı: Nazlıaka 'sonuç bildirgesini' açıkladı

Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:35

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:35

CHP’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 'Engellilik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

'Erişebilirlik ayrıcalık değil, haktır' başlığıyla gerçekleştirilen ve 15 ayrı masada engelli bireylerin sorunları tartışılarak çözüm önerileri ile ilgili tavsiye kararlarının alındığı çalıştayın sonuç bildirgesi, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın katılımıyla CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Türkiye’de yaşayan en az 10 milyon engelli vatandaşın bulunduğunu söyleyen Aylin Nazlıaka, "Aileleriyle birlikte etkilenen en az 40 milyon vatandaş var" dedi.

Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlar olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, sorunların tespiti ve çözüm önerilerini ortaya koymak adına bu çalıştayı düzenlediklerini kaydetti.

Çalıştaya milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda akademisyenin de katıldığını aktaran Nazlıaka, “Engellilikle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

228 kişinin katılımıyla en geniş çalıştaya imza atmış olduk. Tüm paydaşların sürece dahil edilmesi ve uluslararası bir bakış açısı çalıştayımıza güç kattı. Kendimize yeni ödevler çıkardık. İlerleyen günlerde engellilik konusundaki politikalarımızın yer aldığı seçim beyannamesini paylaşacağız" dedi.

'KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ'

Çalıştay kapsamında her masanın sözcüsünün sunumunun yer aldığı 112 sayfalık dosyayı özetlemek istediğini anlatan Nazlıaka, çalıştayda bazı tavsiye kararları alındığını belirtip “Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde başlayan engelli dostu mekanlar için hayata geçirilen 'kırmızı bayrak' uygulamasının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasına karar verildi. Bir diğer karar da siyasi temsiliyet konusunda engelli bireylerin etkin kılınması istendi. Çalıştaydan hemen sonuç almaya başladık. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işitme engelli bireylere hastanede destek olması için işaret dili tercümanlarından oluşan bir ekip kuracağını söyledi. Kısacası hızla yol aldığımız süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

'HER SAĞLIK TESİSİNDE ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİ OLUŞTURULMALI'

Engelliliğin önlenmesi ve risk faktörlerinin azaltılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Akraba evliliği, trafik kazaları, kötü beslenme ve yaşlanma gibi etkenler tespit edildi. Çözüm olarak kalıtsal hastalıklar için önlem alınmalı. Akraba evliliğine karşı farkındalık arttırılmalı. Her sağlık tesisinde engelli danışma birimi oluşturulmalı. Akıllı protez tedavi yöntemlerine destek sağlanmalı. Engelli bireylerin eğitime erişiminin sınırlı olduğunun altı çizildi.

Eğitim programları engellilere göre güncellenmeli. Yapay zeka destekli bireysel öğrenme uygulamaları geliştirilmeli. Kentlerde engelliler için fiziksel ve sosyal engellerin bulunduğu ortaya koyuldu. Kapsayıcı kentsel alanlar oluşturulmalı. Engelli parkı ve engelli otobüsü gibi ayrıştırıcı çözümler yerine herkes için uygun alanlar sağlanmalıdır. Yerel yönetimler için denetimler yapılmalıdır."

'ZİHİNSEL ENGELLİLERE ÖZEL HİZMET MODELİ'

Engelliler ile ilgili farkındalık projeleri yaygınlaştırılarak toplum bilincinin arttırılması gerektiğini vurgulayan Aylin Nazlıaka, engellilerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımının artırılabileceğini kaydetti.

Engellilere yönelik etkinliklerde profesyonel yardımcılar görevlendirilebileceğine dikkati çeken Nazlıaka, "Rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı genişletilmeli ve ücretsiz eğitimler sağlanmalıdır. Belediyelerde engelli hizmetlerin verimliliği arttırılmalı, zihinsel engellilere özel hizmet modelleri geliştirilmelidir. Yaşlı engelli bakım haritaları oluşturulup evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Akıllı şehir projeleri yaşlı engelliler için uygulanmalıdır. Engelli bireylerin istihdam olanakları arttırılıp engelli kooperatifleri kurulmalıdır. Çalıştayda yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknolojik çözümler de tartışıldı. Engelli bireyler için dijital okur yazarlık eğitimi verilmeli. Teknolojik cihazlar engellilere özel olarak tasarlanmalı. CHP olarak amacımız engelli bireylere güven içinde yaşayacakları bir Türkiye inşa etmektir" dedi.