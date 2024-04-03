Engelli kadının ölümüne neden olmuştu... Yakalandı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:52

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:52

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi Aydın-İzmir otoyolunda 1 Nisan günü saat 01.25 sıralarında sürücüsü, markası modeli ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yolda yaya olarak bulunan zihinsel engelli D.Y.’ye çarptı. D.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan şahsın yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerinde bulunan deliller ve kamera görüntüleri sonucu Y.İ. adlı şüpheli şahsın, sürücülüğünü yaptığı kamyon ile D.Y. adlı şahsa çarptığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyon ile birlikte yakalandı. Y.İ. adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.