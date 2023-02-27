Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM 2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli sınav sonuçları açıklandı. Sınava girmiş olan adayların, yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebileceği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:43
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli sınav sonuçları belli oldu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-13 Ocak 2023'te yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre, kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.


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