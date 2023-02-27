Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonucuna nasıl bakılır?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:59

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 15:59

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli sınavına giren yurttaşların merakla beklediği sorunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-13 Ocak 2023'te yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre, kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

EKPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.