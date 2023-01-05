2023 EKPSS tercih işlemleri başladı mı? 2023 EKPSS tercih işlemleri nasıl yapılır?
2023 EKPSS tercih işlemleri adaylar tarafından merak ediliyor. 2023 EKPSS tercih işlemleri başladı mı? 2023 EKPSS tercih işlemleri nasıl yapılır?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
2023 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?
Adaylar, 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren erişebilecek.
Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecek.
2023 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapacak.
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