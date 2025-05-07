Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:22

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:22

Mayıs ayının başlamasıyla birlikte geri sayım sürerken, astroloji tutkunları ve astronomi meraklıları gözlerini Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay’ın tarihine çevirdi. Ay’ın evrelerinden biri olan Dolunay, gezegenin Güneş tarafından tamamen aydınlatılmasıyla oluşur ve bu dönem, gökyüzüyle ilgilenenler için her zaman dikkat çekicidir. Peki, Mayıs ayında dolunay ne zaman? Mayıs ayında dolunay hangi güne denk geliyor?

MAYIS AYINDA DOLUNAY NE ZAMAN?

Mayıs ayında gökyüzü hareketli günler yaşayacak; zira bu ay içerisinde iki Dolunay birden gerçekleşecek. İlki 12 Mayıs'ta saat 19:55'te Akrep burcunda meydana gelecek. Ay’ın ikinci Dolunay evresi ise 27 Mayıs’ta yaşanacak ve bu durum, hem astroloji tutkunları hem de gökyüzü gözlemcileri için oldukça dikkat çekici olacak.

DOLUNAY NEDİR?

Ay’ın evrelerinden biri olan Dolunay, yaklaşık her 29,5 günde bir meydana gelir. Bu süre, Ay’ın Dünya çevresinde bir tam tur döndükten sonra aynı konuma gelmesiyle oluşan döngüdür. Dolunay evresi sırasında Ay, Dünya’nın tam karşısında yer alır ve Güneş ışınlarını tüm yüzeyiyle yansıtır. Bu nedenle gökyüzünde Ay, en parlak ve en büyük haliyle görünür.

Dolunay yalnızca gökbilimsel açıdan değil, aynı zamanda kültürel ve ruhsal açıdan da dikkat çeker. Bazı inanışlara göre Dolunay zamanı insanların ruhsal durumlarında değişimler olabilir. Özellikle uyku problemleri, duygusal dalgalanmalar, stres ve anksiyete gibi durumların bu dönemde artış gösterdiği öne sürülür. Enerji düzeylerinin değiştiği ve içsel sorgulamaların arttığı bir dönem olarak da değerlendirilir.

2025 yılı Dolunay takvimine göre, yıl boyunca farklı burçlarda gerçekleşecek Dolunaylar, hem gökyüzünü hem de bireylerin ruh hallerini etkilemeye devam edecek. Astrolojiyle ilgilenenler için bu tarihler, içsel dönüşüm ve farkındalık açısından önemli bir zaman dilimi olabilir.

2025 YILI DOLUNAY TARIHLERİ

2025 yılı boyunca dolunayın büyüleyici ışığını görebileceğiniz tarihler:

14 Ocak 2025

12 Şubat 2025

14 Mart 2025

13 Nisan 2025

12 Mayıs 2025

11 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

9 Ağustos 2025

7 Eylül 2025

7 Ekim 2025

5 Kasım 2025

5 Aralık 2025