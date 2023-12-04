Köy muhtarı ahırda ölü bulundu!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:05

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:06

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ahıra giden aile bireyleri Şeyhandede Muhtarı Yılmaz Koca'nın cansız bedeni ile karşılaştı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 48 yaşındaki Muhtar Yılmaz Koca’nın cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koca’nın cansız bedeni hastanede yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.