Köy muhtarı ahırda ölü bulundu!
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Şeyhandede muhtarı Yılmaz Koca ahırda ölü bulundu.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ahıra giden aile bireyleri Şeyhandede Muhtarı Yılmaz Koca'nın cansız bedeni ile karşılaştı
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 48 yaşındaki Muhtar Yılmaz Koca’nın cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Koca’nın cansız bedeni hastanede yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!
- Erzan'ın 'korktuğu kişi' konuştu