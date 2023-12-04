Köy muhtarı ahırda ölü bulundu!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Şeyhandede muhtarı Yılmaz Koca ahırda ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:05
Köy muhtarı ahırda ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ahıra giden aile bireyleri Şeyhandede Muhtarı Yılmaz Koca'nın cansız bedeni ile karşılaştı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 48 yaşındaki Muhtar Yılmaz Koca’nın cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koca’nın cansız bedeni hastanede yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.


diyarbakır muhtar Ahır ölü

İlgili Haberler

İki grup arasında silahlı kavga... 1'i muhtar 4 kişi yaralandı!

İki grup arasında silahlı kavga... 1'i muhtar 4 kişi yaralandı!
Özgür Özel, muhtarlarla buluştu

Özgür Özel, muhtarlarla buluştu
İki muhtar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

İki muhtar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler