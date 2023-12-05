Somali uyruklu üniversite öğrencisi ölü bulundu

Samsun’da Somali uyruklu üniversite öğrencisi 26 yaşındaki öğrenci evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:43
Somali uyruklu üniversite öğrencisi ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbeycan Caddesi’ndeki öğrenci evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Somali uyruklu Saıd Abdınnasır Jama (26) 4 arkadaşı ile birlikte kaldığı öğrenci evinde ölü bulundu.

Saıd Abdınnasır Jama’nın arkadaşları tarafından koltukta hareketsiz bir şekilde bulunması üzerine olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri Somali uyruklu üniversiteli gencin öldüğünü tespit etti. Jama’nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



Samsun Somali üniversite öğrencisi

İlgili Haberler

Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın... 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın... 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı!
ÇEDES kapsamında tartışmalı uygulamaların ardı arkası kesilmiyor: Mezarlığı öğrencilere temizlettiler

ÇEDES kapsamında tartışmalı uygulamaların ardı arkası kesilmiyor: Mezarlığı öğrencilere temizlettiler
Erzurum'da 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlendi!

Erzurum'da 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlendi!

En Çok Okunan Haberler