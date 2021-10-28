Engelliler Konfederasyonu Başkanı Kurtel: "10 bin atama istiyoruz"

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:24

Engelliler Konfederasyonu, EKPSS’ye giren ve atama bekleyen engelli yurttaşlara ilişkin açıklama yaptı. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Fermani Kurtel imzasıyla yayımlanan açıklamada “Engellilerin insan ve yurttaş onuruna yakışır bir yaşam kurmasının ön koşulları: erişilebilir kentler, eşilebilir kamu hizmetleri, çalışma ve istihdam hakkının tanınması ve uygulanmasıdır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“2020 EKPSS sonuçlarına göre; 62 bin 311 kişi işe yerleşmek amacıyla tercih yapmış ancak sadece 1.961 engelli kişi kamuda işe yerleşebilmiştir. Biz engelliler, yasaların ve Anayasanın tanıdığı istihdam hakkımızın gereği olarak kamuda, niteliklerimize uygun işlerde istihdam edilmek istiyoruz.

Bizler buradan hükümet yetkililerine sesleniyoruz: Engelli kotasının üzerinde kamuda alım yapılmasına engel bir mevzuatın olmadığını, kamudaki yüzde 3’lük engelli kotasının artık ihtiyacı karşılamadığını ve istihdam edilemediklerinden birçok engelli bireyin muhtaç durumda hayatını idame ettirmek zorunda kaldığını bir kez daha tekrarlıyoruz. Hakkımız olan en az 10 bin ilave atama yapılana kadar, istihdam kotası yüzde 6’a çıkarılarak uygulanıncaya kadar, demokratik ve hukuki tüm hak arama yollarını takip edeceğimizi saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.”