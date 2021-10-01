Sayıştay’ın raporunda engelli maaşının kriterlere uymayanlara verildiği ortaya çıktı

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Sayıştay’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 raporunda, bakanlığın veritabanında, yardım ve destek başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan bilgiler ile Sağlık Bakanlığı veritabanındaki bilgilerin uyumlu olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle de bazı kişilerin yararlanma kriterlerini sağladığının teyit edilemediği kaydedildi.

‘BÜYÜK ADALETSİZLİK’

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, özellikle bakıma muhtaç engelli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarda büyük usulsüzlükler olduğunu söyledi. Kıstaslara uymayan kişilere de aylık bağlandığına işaret eden Aygun, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sahte raporlu kişilere engelli aylıkları bağlarken, gerçekten yardıma muhtaç kişilere maaş bağlamadığını kaydederek, “Bunun vebali büyüktür” tepkisini dile getirdi. Aygun, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı, sahte ve şüpheli engelli sağlık kurulu raporlarını belirlemiş. Ancak bunlar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından taşra teşkilatına bildirilmediği için sahte raporlara yardım ve destek ödemeleri devam ediyor” diye konuştu. Aygun, Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde sağlık kurulu raporu olmayanlar ile rapor alıp “ağır engelli ve tam bağımlı olmayan” kişilere de “engelli evde bakım ödemesi” yapıldığına işaret etti. Sayıştay’ın engelli evde bakım ödemelerindeki adaletsizliği de ortaya koyduğuna işaret eden Aygun, “Sadece hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına bakıldığı için üzerine kayıtlı evi, arabası, arsası olanlara 2828 sayılı kanun uyarınca engelli evde bakım ödemesi yapılıyor. Evi kira olan ancak asgari ücret gelir şartını az da olsa aştığı için başvurusu reddedilen kişiler var. Bu, büyük bir adaletsizlik” dedi.

- ENGELLİ MAAŞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı 992 TL.

- EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen para aylık 1.798 TL.