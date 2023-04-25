Engelliye geçit vermeyen asansör için 'ayrımcılık' kararı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:38

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:40

Ortopedik engelli M.O.M., bir iş için iş hanına gitti. Hanın asansörünün küçük ve dar olduğunu gören engelli genç, hayatının şokunu yaşadı. İşini çözemeden iş hanı kapısından dönmek zorunda kalan engelli genç, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle TİHEK’in yolunu tuttu.

'AYRIMCILIK' İDDİASI

Asansörün dar olması sebebiyle tekerlekli sandalye ile kullanamamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğunu iddia etti. Müşteri olarak gittiğini, öncesinden telefon ederek engelli erişiminin olup olmadığını sorduğunu, kendisine asansörün ve engelli erişiminin olduğunun söylendiğini hatırlattı.

İş hanına gittiğinde asansörün tekerlekli sandalyenin sığamayacağı kadar küçük olduğunu gördüğünü, almak istediği hizmetten yararlanamayarak oradan ayrıldığını, söz konusu asansörün genişletilebileceğini, iş hanı yönetimine başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını, engelliliği sebebiyle ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

İŞ HANI YÖNETİMİ HAKSIZ BULUNDU

Kuruma savunma yapan iş hanı yönetimi ise; söz konusu asansörde tadilatın 3 milyon TL’yi bulduğunu, bunun karşılanmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Savunma dilekçesinde; asansörün iskâna uygun olduğunun yapı kullanma izni belgesinden de anlaşılacağı, asansörün bulunduğu boşluğun her iki yanındaki perde duvarlar sebebiyle genişletme çalışması yapmanın mümkün olmadığı dile getirildi.

Söz konusu tadilatın tahmini maliyetinin 3 milyon TL’den aşağı olamayacağı, bunun yönetim tarafından karşılanamayacağı, zira iş hanındaki aylık giderin yaklaşık 30 bin TL aylık gelirin ise 23 bin 450 TL olduğu vurgulandı.

İddiaları ve savunma dilekçesini masaya yatıran TİHEK, iş hanı yönetimini haksız buldu.

Kararda şöyle denildi: