Engelli öğretmen ataması branşları belli oldu mu? 3500 engelli öğretmen atamasında kontenjan sayısı kaç?
Engelli öğretmen atamaları için tercihler başladı. Başvuruları onaylanan adaylar hangi branşlarda öğretmen ataması yapılacağını ve kontenjan sayılarının kaç olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Engelli öğretmen ataması branşları belli oldu mu? 3500 engelli öğretmen atamasında kontenjan sayısı kaç?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verecek olan 3500 engelli öğretmen başvurularında birinci aşama 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Başvuruları onaylanan öğretmenler tercih yapmak için branş dapılımını ve hangi branşın ne kadar kontenjanı olduğunu merak ediyordu. MEB engelli öğretmen branş dağılımı ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, Engelli öğretmen ataması branşları belli oldu mu? 3500 engelli öğretmen atamasında kontenjan sayısı kaç? İşte ayrıntılar...
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARI BELLİ OLDU MU?
45 bin öğretmen atamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı, 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında branşları ve kontenjanları belirledi.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ!
ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!
Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
- Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
- Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecektir.
- 10 tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
- Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.
- Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
- Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü Saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
- Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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