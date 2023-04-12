Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:18

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:18

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verecek olan 3500 engelli öğretmen başvurularında birinci aşama 3-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Başvuruları onaylanan öğretmenler tercih yapmak için branş dapılımını ve hangi branşın ne kadar kontenjanı olduğunu merak ediyordu. MEB engelli öğretmen branş dağılımı ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, Engelli öğretmen ataması branşları belli oldu mu? 3500 engelli öğretmen atamasında kontenjan sayısı kaç? İşte ayrıntılar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARI BELLİ OLDU MU?

45 bin öğretmen atamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı, 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında branşları ve kontenjanları belirledi.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?