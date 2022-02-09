Engin Altay gündeme getirmişti: Erdoğan hakkında suç duyurusu

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:46

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kınalı-Malkara Otoyol Projesini ihalesiz verildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İşte bunu müzakere ederek mutabakatın sağlanmasına müteakip gerekli sözleşme değişikliği yapın. Müzakere edin, mutabakat sağlayın, sözleşmeyi imzalayın” dediğini, Erdoğan’ın yasanın kendisine tanıdığı yetkilere aykırı olarak şirkete/şirketlere ihalesiz iş verilmesi talimatını verdiğini iddia etmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu iddianın araştırılması için harekete geçti.

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve soruşturma aşamasında tespit edilecek diğer kişiler hakkında, “İhaleye Fesat Karıştırma, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Ticareti”, “Azmettirme” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP’Lİ ALTAY’IN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ TALEP EDİLDİ

Başsavcılığa verilen dilekçede, “Türkiye’nin gerçek vatansever partisi olan müvekkil HKP; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm haksızlıkların, yolsuzlukların, vurgunların, rüşvetlerin, kanunsuzlukların karşısında kararlıca mücadele etmektedir. Hiçbir kanunsuzluk, yapanın yanına kâr kalmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

HKP avukatları dilekçede, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.

“ORTADA İHALE YOK, AKP’GİLLER’İN REİSİNİN TALİMATI VAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

Bugün; AKP’giller’in ve Reisinin bir hukuksuzluğunu, bir vurgununu, bir peşkeşini daha yargıya taşıdık. Bu seferki peşkeşlerinin adı: “Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara – Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi.” Ortada ihale yok. AKP’giller’in Reisinin “Müzakere edin, mutabakat sağlayın, sözleşmeyi imzalayın” talimatı var. Yani ihalesiz iş yapın deniyor. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b maddesi diyor ki; “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

“84 MİLYONUN ALINTERİDİR”

İşte AKP’giller bu kanun maddesine bile uymayı zul görüyorlar, “bari pazarlık yapalım, hiç olmazsa yasaya uydurmaya çalışalım” demiyorlar, artık şirazeden öyle çıktılar ki kılıfına uydurmaya bile tenezzül etmiyorlar. Tüm haksızlıkların, yolsuzlukların, vurgunların, rüşvetlerin, kanunsuzlukların karşısında kararlıca mücadele eden gerçek vatansever, halksever Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Tayyip Erdoğan ve Soruşturma sırasında tespit edilecek kişiler hakkında; İhaleye fesat karıştırma, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Ticareti ve Azmettirme suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk. Halkın paralarıyla yandaşlara çekilen peşkeşler, 84 milyonun alınteridir. Elbet gün gelip devran dönünce tek bir damla altınterinin bile hesabı sorulacaktır. İşte kayıt altına aldırdığımız, tarihe not düşmek adına yaptığımız bu suç duyuruları o hesap gününde bir bir ortaya çıkartılacak.