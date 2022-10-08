Andropoz dizisinin konusu nedir, nerede çekildi? Andropoz filminin oyuncuları kim?
Ekranların başarılı oyuncu Engin Günaydın uzun bir aradan sonra yeni dizisi Andropoz ile Netflix'te izleyici ile buluşuyor. Dizi soyal medyada gündem olurken, filmin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Peki, Andropoz dizisinin konusu nedir, nerede çekildi? Andropoz filminin oyuncuları kim?
Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan, birçok yapımda oyunculuğunu kanıtlamış sevilen oyuncu Engin Günaydın'ın yeni dizisi Andropoz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Merakla beklenen dizinin yayımlanmasıyla birlikte dizi en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte, merak edilenlerin cevabı...
ANDROPOZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
50’li yaşlarının başındaki Marmarisli, evli ve iki çocuk babası, tuhafiyeci Yusuf, bedeninin yaşlanmasını kafasına takan bir adama dönüşmektedir. Dış görünüşünü ve yaşam tarzını değiştirmek ister. En büyük hayali ise Meryem ile evlendikleri günden beri oturdukları evden, deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Hikâye, Yusuf’un bu evi almak uğruna giriştiği mücadele esnasında kız kardeşi ve eniştesiyle olan aile ilişkilerini odaklanırken bir yandan da Yusuf’un satın almak istediği evin sahibi Mahmut Timuçin’in zengin dünyasının karanlık taraflarına da mizahi bir dille değinmektedir.
ANDROPOZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
En çok merak edilen konulardan biri ise dizinin çekildiği lokasyon oldu. Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Andropoz, Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te çekildi.
ANDROPOZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Engin Günaydın
- Tamer Karadağlı
- Derya Karadaş
- Turgut Tunçalp
- Gülçin Santırcıoğlu
- Şebnem Hassanisoughi
- Yuliia Sobol
- Doğa Zeynep Doğuşlu
- Ergin Torun
- Melissa & Merih Dilber
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- İlk kez rakam paylaşıldı
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti