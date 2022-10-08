Andropoz dizisinin konusu nedir, nerede çekildi? Andropoz filminin oyuncuları kim?

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:27

Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan, birçok yapımda oyunculuğunu kanıtlamış sevilen oyuncu Engin Günaydın'ın yeni dizisi Andropoz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Merakla beklenen dizinin yayımlanmasıyla birlikte dizi en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte, merak edilenlerin cevabı...



ANDROPOZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



50’li yaşlarının başındaki Marmarisli, evli ve iki çocuk babası, tuhafiyeci Yusuf, bedeninin yaşlanmasını kafasına takan bir adama dönüşmektedir. Dış görünüşünü ve yaşam tarzını değiştirmek ister. En büyük hayali ise Meryem ile evlendikleri günden beri oturdukları evden, deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Hikâye, Yusuf’un bu evi almak uğruna giriştiği mücadele esnasında kız kardeşi ve eniştesiyle olan aile ilişkilerini odaklanırken bir yandan da Yusuf’un satın almak istediği evin sahibi Mahmut Timuçin’in zengin dünyasının karanlık taraflarına da mizahi bir dille değinmektedir.



ANDROPOZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En çok merak edilen konulardan biri ise dizinin çekildiği lokasyon oldu. Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Andropoz, Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te çekildi.



ANDROPOZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

