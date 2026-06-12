Engin Polat, Can Polat’ın ölümünün ardından sessizliğini bozdu

Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran’da Çeşme’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Can Polat’ın ölümünün ardından bir süredir sessiz kalan Engin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuzenini andı.

“O ANA KADAR GÖZÜN ARKADA KALMASIN”

Can Polat ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Engin Polat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim çocukluğum, sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum, sırdaşım elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım, artık 6 çocuğum var. Emanetin emin ellerde, rahat uyu canımın canı, can gardaşım.”

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Haziran saat 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak’ta meydana gelmişti.

Can Polat, otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yaptığı sırada S.A. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.