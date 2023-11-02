Engin Polat ve Dilan Polat'a ait araçlar emniyete götürüldü
Dilan Polat ve Engin Polat'a yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve işyerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
LÜKS ARAÇLARI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Şüphelilerin eminyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve işyerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.