Engin Polat'ın hesabından yapılan 'maske' paylaşımı dikkat çekti: Avukatı açıklama yaptı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 20:37

Güncelleme: 11.05.2024 - 20:40

11 Mayıs 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 250 milyon TL’lik “kara para aklama” iddiasıyla tutuklanarak Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ardından Engin Polat, Çorlu Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

BEYAZ MASKE

Çorlu’da tutuklu bulunan Engin Polat’ın sosyal medya hesabı Instagram’dan dün gece yapılan paylaşım dikkat çekti.

Polat’ın paylaşımında, bahçe içinde beyaz bir maskenin fotoğrafının paylaşıldığı görüldü. Polat’ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak “Ahhh çok özledim abim” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili 10 Haber’e konuşan Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, paylaşımdan haberinin olmadığını söyledi.

Avukat Kaya, söz konusu paylaşımı müvekkilini cezaevinde ziyaret edince soracağını belirtti.