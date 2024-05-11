Engin Polat'ın hesabından yapılan 'maske' paylaşımı dikkat çekti: Avukatı açıklama yaptı

Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan maskeli fotoğraf dikkat çekti. Maske paylaşımına avukatından açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 20:37
Engin Polat'ın hesabından yapılan 'maske' paylaşımı dikkat çekti: Avukatı açıklama yaptı
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11 Mayıs 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 250 milyon TL’lik “kara para aklama” iddiasıyla tutuklanarak Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. 

Ardından Engin Polat, Çorlu Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

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Çorlu’da tutuklu bulunan Engin Polat’ın sosyal medya hesabı Instagram’dan dün gece yapılan paylaşım dikkat çekti.

Polat’ın paylaşımında, bahçe içinde beyaz bir maskenin fotoğrafının paylaşıldığı görüldü. Polat’ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak “Ahhh çok özledim abim” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili 10 Haber’e konuşan Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, paylaşımdan haberinin olmadığını söyledi.

Avukat Kaya, söz konusu paylaşımı müvekkilini cezaevinde ziyaret edince soracağını belirtti.


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