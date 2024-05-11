Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevinde bulunan Engin Polat‘ın hesabından dün gece saatlerinde dikkat çeken maskeli bir paylaşım yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:24
Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabında dün gece dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın hesabından bahçe içinden beyaz bir maske paylaşıldı. 

Paylaşımda herhangi bir ifade yer almazken, Polat'ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak "Ahhh çok özledim abim" notunu kaydetti. 

MASKELERİN ANLAMI NE?

Öte yandan, anoreksiya teşhisi nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de sosyal medya hesabından benzer bir maskeyi aynı saatkerde paylaştı. 

Paylaşımların arkasındaki mesaj ise merak konusu oldu. 

 


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