Engin Polat'ın tahliyesine itiraz
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunacak.
Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları, duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.
Heyet, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Emekli maaşlarına kısıtlama getirilen bazı sanıklar hakkındaki bu kararın kaldırılmasına hükmeden heyet, mal varlığı üzerine tedbir konulan tüm sanıklar hakkındaki kararın ise devamını kararlaştırdı.
Tutuksuz 19 sanık hakkındaki "belirlenen yerlere başvuru" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, sanıklar hakkında "2013 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti.
Duruşma, 19 Aralık'a ertelendi. Öte yandan, duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.
TAHLİYE KARARINA İTİRAZ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat davasındaki tahliyelere itiraz etti.
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