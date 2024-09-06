Dilan Polat'tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım: 'Alo Engin!'

Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı davada Engin Polat dahil 3 sanık tahliye edildi. Dilan Polat, Engin Polat'ın tahliyesi sonrası ilk paylaşımını 'Enerji' şarkısıyla yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:24
Dilan Polat'tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım: 'Alo Engin!'
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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada, mahkeme kararını verdi. Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi.

DİLAN POLAT’TAN İLK PAYLAŞIM

Aynı davada tutuklu yargılanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Dilan Polat, ilk paylaşımında 'Enerji' adlı şarkısı eşliğinde arabada görülüyor. Farklı bir paylaşımda ise kardeşi Sıla Doğu da yanında yer alıyor.

Dilan Polat ayrıca paylaşımlarından birinde Engin Polat'ın tutukluluk süresinde yapılan 'edit'lerden birini de paylaştı.


Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat

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