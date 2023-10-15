Geçmişten günümüze Dilan Polat ve lüks yaşantısına ait paylaşımlar...

Yayınlanma: 15.10.2023 - 22:21

Güncelleme: 15.10.2023 - 22:21

Dilan Polat, son zamanlarda lüks ve ilginç yaşamına ek olarak iş hayatı ile gündemden düşmüyordu. İlk zamanlarında Demet Akalın'ın fotoğrafcısı olarak tanınan Polat, geçtiğimiz günlerde MASAK tarafından hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü. Sadece bugün değil Dilan Polat geçmişte de tepki çeken hareketleri ve paylaşımları olmuştu.

Eşi Engin Polat tarafından pahalı hediyelere boğulan Dilan Polat, eşiyle olan paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Dilan Polat uyuyan kocasını mehter takımı ile uyandırmıştı. Bu görüntüleri ise sosyal medya hesabında "sen mehtere layıksın kocacım" notuyla paylaştı.

Engin Polat ise eşine yaptığı sürprizlerle dikkatleri sık sık üzerine çekti. Bunların arasında bol gül içeren kutalamalar, milyonlarca dolarlık arabalar, bilboardlara verilen reklamlar hatta açılan pırlanta dükkanları yer alıyor.

İlk önce Dilan Polat eşinin doğum gününü "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılı bir bilboard ile kutlamıştı. Engin Polat ise eşinin jestine karşılık olarak Dilan Polat'ın doğum günü için Times Square'de reklam verdi.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Dilan Polat 2017 yılında Dilan Polat ismi ile güzellik merkezleri açtı. Geçtiğimiz aylarda Instagram üzerinden yaklaşık 7 milyon, TikTok'ta 1,5 milyona yakın, Twitter'da ise 250 bin takipçiye ulaşmıştı. Dilan Polat, zaman zaman eşi Engin Polat'ın hazırladığı sürprizlerle gündeme gelmeye başladı.

DOLARDAN SAÇ MODELİ İLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Polat, Dubai'de dolarlardan oluşan saç modelini "Aşkım anlamıyor musun kafamı kaşıyacak zamanım yok" notuyla paylaştı.

Polat'ın videosu kısa sürede takipçilerinin tepkisini çekerek gündem oldu. Gelen eleştirilere cevap veren Dilan Polat, "Keşke bu yorumları yazanlar benim kalbim gibi kalbe sahip olsa da hiç ihtiyaç sahibi insan kalmaz" dedi.

"İSTESEK SATIN DA ALABİLİRİZ"

İş insanı Engin Polat ve lise aşkı olan Dilan Polat 2007’de dünya evine girdi. Güzellik merkezi sahibi iş insanı ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ile evliliklerinde sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyordu.

Evliliklerinin 13’ncü senesinde olan Polat çifti evlilik yıl dönümlerini kutlarken Engin Polat'ın, eşi Dilan Polat için uçak aldığı öne sürüldü. Engin Polat, eşi Dilan Polat’a uçak aldığına ilişkin haberlere “Asılsız” diyerek uçağın kiralandığını açıkladı.

Uçak iddialarının ardından Dilat Polat da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uçağı sadece kiraladıklarını ancak ‘isteseler satın da alabileceklerini’ söyleyen Polat, “Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini yormuş” diye konuştu.

ALTIN TOZLU KAHVE MESELESİ...

Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde katıldığı İkinci Sayfa programında canlı yayında soruları cevapladı. O an üstündeki kıyafetlerin fiyatını soran izleyicilere üzerindeki kombininin toplam '350 bin TL' olduğunu söyledi. Ardından çantasından çıkardığı altın detaylı kahve fincanından yanında taşıdığı altın tozu ile Türk kahvesi içti. Ardından ise 'Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum' diyerek tepki gösterdi.

Sunucular tarafından "bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Aslında bu değirmenin suyu bir anda gelmiyor. Biz Engin'le 18 yıl oldu tanışalı. Evet çok küçükken güzel işler başaramadık ancak biz evlendikten sonra çok çalıştık. Engin ticaret adamı. Benim hayatım boyunca kötü günlerim olmadı. Ben zaten istediğim yere gidiyordum.”

"KURBAN OLDUĞUM DEVLET..."

Geçtiğimiz günlerde "kara para aklama" iddiasının ortaya çıkmasıyla Dilan Polat ilk açıklamayı yapmıştı:

"Zengin düşmanları bunlar. Bu ülkede devlet var, devletten büyük değilsiniz siz. Devletini, vatanını seven ülkesine aşık insanlarız biz; ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız, burdayız. Hadi bakayım gidin kendinize muhattap bulun bundan sonra."

KARDEŞİ SILA DOĞU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kısa süre sonra Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu.

Açtığı canlı yayında kendisi hakkındaki iddialara küfürlerle yanıt veren Sıla Doğu'nun hareketleri de dikkat çekti.

Tartışmalar sürerken; Dilan Polat hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Polat'ın ayrıca Instagram hesabı da kapatıldı.

Polat; "Hesabımı ben kapatmadım, benden haraç kesmek isteyenler kapattırdı. Paramı vermediğim için bugün bunlarla karşı karşıyayım. Sırf bu haberlerin durması için para istendi. Karakterli bir insan olduğum için vermedim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun gündem olmasının ardından Sıla Doğu Instagram'dan açıklama yaptı. Doğu, söz konusu videonun daha önce çekilmiş bir video olduğunu söyledi. Fakat konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu'nun İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Doğu, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.