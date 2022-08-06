Eniştesi vurmuştu: 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'de, husumetli olduğu eniştesi tarafından yol ortasında bacağından vurulan Yavuz Özdemir (50), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:09
Eniştesi vurmuştu: 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 21 Temmuz'da oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Özdemir, eniştesi Cemalettin Ağgül ve ablasıyla karşılaştı. Özdemir, aralarında husumet bulunan Ağgül ile tartıştı.

BACAĞINDAN VURULMUŞTU, KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesiyle Cemalettin Ağgül, tabancasını ateşleyerek Özdemir’i sol bacağından vurdu. Aşırı kan kaybeden Yavuz Özdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, bu sabah yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Ağgül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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