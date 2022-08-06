Eniştesi vurmuştu: 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de, husumetli olduğu eniştesi tarafından yol ortasında bacağından vurulan Yavuz Özdemir (50), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 21 Temmuz'da oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Özdemir, eniştesi Cemalettin Ağgül ve ablasıyla karşılaştı. Özdemir, aralarında husumet bulunan Ağgül ile tartıştı.
BACAĞINDAN VURULMUŞTU, KURTARILAMADI
Tartışmanın büyümesiyle Cemalettin Ağgül, tabancasını ateşleyerek Özdemir’i sol bacağından vurdu. Aşırı kan kaybeden Yavuz Özdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, bu sabah yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Ağgül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Kasaplar Federasyonu'ndan, Özdağ'a yanıt
- 'Soruların hazırlandığı ana bilgisayara...'
- Oltu Çayı'nda kaybolmuştu: 100 gündür aranıyor
- Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
- Kirayı geciktirdi, ev sahibi çelik kapıyı çaldı
- Demirsoy: Satsak milyoner olurduk
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- İsrail'den Gazze'ye saldırı açıklaması
- Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'