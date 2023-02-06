Enkaz altında kalanlarla dalga geçmişti! Gözaltına alındı

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan depremzedelerle dalga geçen 17 yaşındaki S.A., yakalanarak gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:51
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi. Facianın merkezi Hatay'da ise hâlâ ekiplerin ulaşamadığı bölgeler var.

Enkaz altında kalan binlerce yurttaşı kurtarma çalışmaları sürerken 'bu kadar da olmaz' dedirten utanç verici bir olay yaşandı.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE DALGA GEÇTİLER

Bir Discord grubundaki kendini bilmez kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyen vatandaşların bağırmalarını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.

'TUTUKLAYIN BU TERBİYESİZLERİ' 

Skandal ses kaydını sosyal medyada dinleyen vatandaşlar, duruma "İnsanlık dışı bir hareket", "Tutuklayın bu terbiyesizleri" diyerek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan S.A. isimli çocuk gözaltına alındı. Öte yandan S.A.'nın 17 yaşında olduğu öğrenildi.


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