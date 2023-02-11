Enkaz altından 129 saat sonra kurtarıldı: 'Güneş, güneşi gördüm'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:20

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:20

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Akar apartmanı enkazı altında kalan Fatma Arslan, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Enkaz yığını altından çıkartılıp görevliler tarafından ambulansa götürülmek üzere sedye ile taşınan kadın, uzun süre ‘Güneş, güneş, güneşi gördüm, Allah’ım sana şükürler olsun’ diye sevincini ifade etti.

Depremzede kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.



