Enkaz altından 129 saat sonra kurtarıldı: 'Güneş, güneşi gördüm'

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 129 saat mahsur kaldığı enkaz altından sağ olarak kurtarılan kadın, sedyeye taşınırken “Güneş, güneş, güneşi gördüm, Allah’ım sana şükürler olsun” diye sevincini ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:20
Enkaz altından 129 saat sonra kurtarıldı: 'Güneş, güneşi gördüm'
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Akar apartmanı enkazı altında kalan Fatma Arslan, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Enkaz yığını altından çıkartılıp görevliler tarafından ambulansa götürülmek üzere sedye ile taşınan kadın, uzun süre ‘Güneş, güneş, güneşi gördüm, Allah’ım sana şükürler olsun’ diye sevincini ifade etti. 

Depremzede kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. 



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