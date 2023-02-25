Enkazdan 78 kilo altın çıktı... 'Sahibi belli oldu' iddiası yalanlandı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:59

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Pentapark Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sırasında moloz yığınları arasında bir çanta fark edildi.

Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. Toplam 78 kilo ağırlığındaki altınlar, çantalara bölünerek yerleştirildi. Çanta daha sonra polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak Emniyet'e götürüldü. Çantadan çıkan altın kemerlerin her birinin 10 bin dolar (yaklaşık 190 bin lira) değerinde olduğu belirlendi.

Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu Akif Zabun'a ait olduğu iddia edildi. Depremde hayatını kaybettiği öğrenilen Zabun'un Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği ileri sürüldü.

ZABUN KUYUMCULUK YALANLADI

Fakat haberlerin ardından Zabun Kuyumculuk sosyal medya hesaplarından altınların kendilerine ait olduğuna dair haberleri yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli haber sitelerinde ve görsel medyada yapılan, Sayın M. Akif Zabun beyin hayatını kaybetmesi ve 78 kilo altın bulunması ile ilgili haberler tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. Bu paylaşım M. Akif Zabun beyin şahsi isteğidir. Kamuoyunun bilgisine" denildi.