Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu duygulandıran görüntü: Babasının sözleri enkazdan çıktı...

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:42

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Depremden etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da önceki akşam iki deprem daha meydana geldi.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da depremzedelere yardım etmek için Hatay'a gitti.

BABASININ SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık yardım çağrısında bulunan Doğukan Manço, bir enkazın üzerinde babası Barış Manço'nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısına ait "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile" sözlerinin bulunduğu duvar yazısını paylaştı.

"ASLINDA NE KADAR DA MUTLUYMUŞUZ"

Doğukan Manço sosyal medya hesabından depremin hemen ardından yaptığı bir paylaşımda, "Geçen hafta birçoğumuzun türlü türlü sıkıntıları vardı. Kim bilir kaç kişinin keyfi yoktu. Şimdi dönüp geçen haftaya baktığımızda aslında ne kadar mutluymuşuz" demişti.