Enkazdan çaldığı kredi kartlarıyla harcama yaptı, polise yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.’nin, kredi kartlarını çalıp, bin liralık alışveriş yapan Mustafa B. (22), Adana’da devriye görevi yürüten polis ekiplerince yakalandı. Üst aramasında çalıntı 3 kredi kartı ele geçirilirken, suçunu itiraf eden Mustafa B. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:33
Enkazdan çaldığı kredi kartlarıyla harcama yaptı, polise yakalandı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da çok sayıda apartman da ağır hasar aldı. Kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılma tehlikesi bulunan apartmanlar da tahliye edildi.

Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, bazı evlerden hırsızlık yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, kent genelinde sokak ve caddelerde çeşitli önlemler aldı. Sık sık devriye görevi yürüten ekipler, şüpheli araçları inceleyip, kişilerin GBT’sini sorguladı.

Denetimlerde durdurulan takside şüpheli hareketler sergileyen Mustafa B.’nin üst aramasında başka bir kişiye ait 3 kredi kartı ele geçirildi. Yapılan incelemede kredi kartlarının, Hatay’da yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.’ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Mustafa B.’nin, kredi kartlarıyla toplamda bin liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Emniyet'teki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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