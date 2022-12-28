Ensar, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle propagandasını yaptı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’yi sarsan çocuk istismarının başrolündeki Ensar Vakfı, bu kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde ortaokul ve liselerde ödüllü “kitap okuma yarışması” ile gündeme geldi.

Ülke genelinde altı farklı kategoride ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileriyle, liselerin hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılacağı ödüllü yarışma, Ensar Vakfı yürütücülüğünde ve MEB işbirliğinde düzenlenecek. Yarışmada 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sorumlu tutulacağı Ensar Yayınları’na ait “Sorularla 40 derste ahlak” kitabında ise kadınlara yönelik ayırımcı ifadeler yer alıyor. Kitapta, “Bir kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir” ve “Erkeklerin haya ve iffeti güzeldir. Fakat kadınların haya ve iffeti ondan daha güzeldir”, “Bunlar bir kadını en değerli kılan hususun iffet olduğunu gösterir” gibi ifadelere yer veriliyor.

Aynı kitabın “Ders 16- Zor zamanların ilacı arkadaşlık ve dostluk” bölümünde “Arkadaşlık ve dostluğun temelinde sevgi ve saygı vardır. Allah’ın rızasına uygun arkadaşlık ve dostluklar kişileri fenalık ve kötülüklerden uzak tutar. İslam inancına uygun olmayan dostluklar ise insanı sıkıntıya sokar. Bu sebeple Allah (c.c.) ‘Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler..’ buyurmuştur” deniliyor.

Yarışmanın amaçları arasında ise “din derslerine ilgiyi artırmak”, “öğrencilerin kitap okuma oranını arttırmak”, “İslam inanç esaslarına yönelik temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak”, “inanç esaslarına yönelik güncel sorulara cevaplar verme” gibi gerekçeler gösteriliyor.

"LAİK EĞİTİMİN İÇİNİ BOŞALTMA ÇABALARI"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki tüm okullara bir yazı göndererek söz konusu yarışmanın uygun görüldüğünü tebliğ etti. Yazıya tepki gösteren Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bu amaçlar okullarda bir vakfın faaliyet yürütmesine izin vermek için gerçekçi bir neden ve gerekçe değildir. İl milli eğitim müdürü olarak Serkan Gür, öğrencilerin kitap okuma oranı düşükse gerekli önlemleri almalı ve herhangi bir derse ilgi azlığı gözlemlenmişse görevini bir vakfa devrederek değil, eğitim-öğretim faaliyetini gerçekleştiren öğretmenlerle çalışmaları planlamalıdır” dedi. Yarışmanın laik, demokratik, yaratıcı düşünebilen, soran, sorgulayan, bağımsız kişilikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemiş Türk milli eğitim sisteminin amaçlarıyla çeliştiğini belirten Toy, “Çağdaş ve laik eğitim karşıtı, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetin ve devrim kanunlarının temel ilkelerine aykırı düşünce ve faaliyetleri ile bilinen vakıflarla işbirliği yapmak, ulusal ve laik eğitimin içini boşaltma çabalarıdır” dedi.