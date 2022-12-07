Milli Eğitim Bakanlığı, Ensar ve İlim Yaymacıları istihdam edecek
Milli Eğitim Bakanlığı, Ensar Vakfı ve İlim Yayma ile protokol imzaladı. Buna göre, kurslarda bu cemaatlerin önerdiği “eğitici”lere öncelik verilecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, “MEB eğitimi gericilere devrediyor. MEB arpalık mı oldu?” tepkisini gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokol imzalayan Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti, protokol kapsamında açılan kurslarda kendileri tarafından önerilen eğiticilerin öncelikli olarak görevlendirilmesini istedi. MEB de bu doğrultuda protokollerde düzenleme yaptı.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğiticilere MEB bütçesinden ödeme yapılacağını vurgulayarak “MEB, eğitimi her geçen gün gerici dernek ve vakıflara devrediyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arpalık mı” tepkisini gösterdi.
MEB Hayat Boyu Öğretmen Genel Müdürlüğü’nün; 2017’de, çocuk istismarlarına ilişkin haberler ile gündeme gelen ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen Ensar Vakfı; 2022’de, yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı İsrafil Kışla’nın yer aldığı İlim Yayma Cemiyeti’yle imzaladığı protollerde değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Buna göre Ensar Vakfı, 22 Kasım’da, bazı şubeler ile halk eğitim merkezleri (HEM) arasında eğitici görevlendirme konusunda sorunlar yaşandığı gerekçesiyle bakanlığa başvurdu ve “daha verimli çalışmalar yapabilmek için Ensar Vakfı tarafından önerilen eğiticilerin protokol kapsamındaki kurslarda öncelikli olarak görevlendirilmesini” istedi. Ensar Vakfı’yla aynı tarihte bakanlığa başvuran İlim Yayma Cemiyeti de aynı istemde bulundu. Genel müdürlük, yazılardan iki gün sonra, 24 Kasım’da, protokollerde bu doğrultuda düzenleme yaptı. Bakanlık da “olur” verdi.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol.
"ÇOCUKLARI KORUYUN"
Gerici dernekleri eğitime taşeron ilan ederken insanların aklıyla alay edildiğini belirten Özbay, “MEB, onca çalışanının mesleğini icra edemediği Türkiye’de HEM’lerde eğitim verecek eğiticiler bulamadığı için bu vakıfların tavsiye edeceği isimlerin eğitim vermesini sağlayacak ve ödemelerini milli eğitimin bütçesinden karşılayacak. MEB’in kamusal sorumluluğu, her yurttaşın eğitimden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak, çocuklarımızı zararlı oluşumlardan korumaktır” dedi.
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