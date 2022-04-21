Ensar Vakfı derslere el attı

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:02

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yetkileri genişletilen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ensar Vakfı’nın, “Sana Emanet” isimli bilgi yarışmasının tüm okullarda duyurulmasını istedi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında 16 Mart 2017 tarihinde imzalanan ve detayları paylaşılmayan, “Değerler Eğitimi Kapsamında Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Yapılması” protokolü kapsamında yeni bir etkinlik için hazırlıklar başladı. Eğitim sendikalarının yargıya taşıdığı MEB ve Ensar Vakfı arasında imzalanan Değerler Eğitimi Protokolü kapsamında öğrencilere yönelik, “Sana Emanet” isimli bilgi yarışması düzenleneceği öğrenildi.

ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER

Ensar Vakfı, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında 6’ncı, 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu sınıflara yönelik düzenleyeceği, “Sana Emanet” isimli bilgi yarışması için harekete geçti. Vakfın, “Ortaokul ve liselerdeki seçmeli din derslerini daha etkili hale getirmek” için 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği yarışmanın amaçları şöyle sıralandı:

Seçmeli din derslerine olan ilgiyi arttırmak.

Hz. Muhammed’in hayatı ve yaşayışı ile ilgili bilgi seviyesini arttırmak.

Öğrencilerin kitap okuma oranını arttırmak.

Vakıf, MEB’e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere de “Tavsiyeler” de bulundu. Derslerde, vakfın yarışmada soracağı, “Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı” kitabındaki konuların işlenebileceğini belirten vakıf, şu önerileri de sundu:

Sana Emanet yarışması Türkiye geneli gerçekleştirileceği için öğrencilere ortak bir “deneme sınavı” yapılabilir. Böylece tüm okulun yarışmaya katılması sağlanabilir.

Okul saatleri dışında oluşturulacak okuma grupları ile yarışmaya hazırlık süreci daha motivasyonlu bir hale getirilebilir.

Velilere yarışmanın duyurusu yapılabilir.

PROTOKOLLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Vakfın okullarda artan etkinliğine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “Eğitimin laik, bilimsel, kamusal özelliğinin, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin bu kadar hedef alındığı bir dönem daha yaşanmamıştır” dedi. Eğitim Sen’in protokollere karşı açtığı davaları kazandığına dikkati çeken Gezici, şunları söyledi:

“Danıştay, eğitimin kamusal bir görev ve sorumluluk olduğuna, uzmanlar eliyle yapılmasına ve hiçbir kuruma devredilemeyeceğine hükmetti. Ancak eğitim yöneticileri yargı kararlarını tanımadan, karardan altı ay sonra tekrar aynı vakıflarla protokoller imzaladı. Protokollere karşı mücadele etmeye, ülkenin aydınlık geleceği için laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı mücadelemizden, çocuklarımızın üstün yararından yana, mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”