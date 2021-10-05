Ensar'a kıyak üstüne kıyak

05 Ekim 2021 Salı, 09:21

Çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na bağlı Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 2014-2019 yılları arasında aldığı kamu ihalelerinin listesi, iktidara yakınlığıyla bilinen vakfa sağlanan ayrıcalıkları ortaya koydu. Vakıf, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin öncesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) üç yılda aldığı toplam dört ihale ile kasasına 4 milyon 16 bin TL koydu.

Vakfın, Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi adı altında aldığı ilk ihale kayıtlara, “Sinema ve Din Sempozyumu Etkinliği Hizmet Alım İşi” olarak geçti. 16 Nisan 2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında vakfa İBB bütçesinden 535 bin 835 TL aktarıldı.

ART ARDA İHALELER

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre vakıf, Kasım 2017’de ise İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş’nin, “Yüksek Din Öğretimi Kongresi Hizmet Alım İşi” ihalesini aldı. Üç günlük organizasyonu düzenlemesi için vakfa, 585 bin 400 TL verildi.

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin, “2017 Yılı Muhtelif Kültürel Organizasyonlar 6. Türkiye Değer Ödülleri Etkinliği” kapsamında gerçekleştirilen organizasyonu da Ensar Vakfı düzenledi. Organizasyonun hizmet alım ihalesi kapsamında 5 Eylül 2017’de imzalanan iş sözleşmesine göre vakıf, 690 bin 260 TL kazandı.

Vakfın aldığı en maliyetli kamu ihalesinin tarihi ise 17 Eylül 2018 olarak kayıtlara geçti. Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi ile anlaşılan İBB’nin, “Geometrik Desenler, Değer Ödülleri ve Manevi Danışmanlık Etkinlikleri” ihalesinin sözleşme bedelinin 2 milyon 205 bin TL olduğu bildirildi.

SEÇİMDEN SONRA KESİLDİ

Ensar Vakfı’nın ticari işletmesine verilen işlerin tamamının, “istisna” yoluyla karşılanması dikkat çekti. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’den hiç ihale almayan vakfın 2015, 2017 ve 2018 yıllarında aldığı dört ihalenin toplam bedeli, 4 milyon 16 bin TL olarak kaydedildi.