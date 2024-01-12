Enternasyonal feminist mücadele

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

Sempozyuma, Polonya, İtalya, Lübnan, Fransa ve İran’daki kadın hareketi temsilcilerinin yanı sıra Kampüs Cadıları, Kadınlar Birlikte Güçlü ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca katılacak.

Mor Dayanışma’dan Beril Hepgoncalı Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı çoklu krizin yansımalarını önce kadınlar ve çocuklar hissediyor olsa da yaşadığımız krizlerde ortak bir zeminde buluşuyoruz; hayatlarımız için verdiğimiz mücadelemizde. Enternasyonal Kadın Mücadelesinin ortak zeminlerini konuşmak, tartışmak ve farklı deneyimler dinlemek tüm kadınlar için pusula görevi görecektir” dedi.



