EPDK'den 'elektrik fiyatları' için yeni karar: Süre verildi

17 Mart 2022 Perşembe, 14:23

Yeni yıla girilmesiyle beraber elektrik faturasına art arda gelen gelen zamlar yurttaşların tepkisine neden olmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bugün yaptığı toplantıda tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir karar aldığını duyurdu.

EPDK'den yapılan açıklamada, artan elektrik fiyatları konusunda kanuni usullerin düzenlendiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır."