Epilepsi hastası çocuk hayatını kaybetmişti: Davada karar çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde epilepsi hastası çocuğun, personelin darp etmesi sonucu hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin açılan davanın karar duruşması sonrası açıklamalarda bulundu. Nazlıaka, "Sanıklara verilen en üst ceza 80 yılı aştı" dedi.

Epilepsi hastası çocuk hayatını kaybetmişti: Davada karar çıktı
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ANKA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 19:22

Niğde'de 22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan epilepsi hastası bir engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, kuruluşta çalışan 26 bakım personeli açığa alınmış, hakkında adli işlem yapılan 14 personel tutuklanmıştı. 

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Davanın karar duruşmasını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: 

"Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli çocuklara yönelik kötü muameleye ilişkin davada karar çıktı. 14 tutuklunun tutukluluk hallerine devam edildi. Tutuksuz yargılanların tutuklama talebi reddedildi. Sanıklar 'işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, kötü muamele' suçlarından ceza aldı. Tutuksuz yargılanan üç sanık bütün suçlardan beraat etti. Sanıklara verilen en üst ceza 80 yılı aştı."


Etiketler: #aylin nazlıaka #Niğde

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