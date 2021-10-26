‘Epilepsi hastası’ diye işten çıkartıldığını ileri süren Burhan Komşu: Bir de dalga geçtiler
İşinden olan Burhan Komşu, AKP İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ile görüştü. Komşu, Leyla Şahin Usta'nın kendisiyle 'dalga' geçtiğini öne sürdü.
Adıyaman’da, epilepsi hastası Burhan Komşu, bir fast food zincirindeki işinden hastalığı gerekçe gösterilerek kovuldu. Burhan, derdini anlatmak için görüştüğü AKP İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta’nın kendisiyle “dalga” geçtiğini öne sürerek “Bizler bu ülkede yıpranıyoruz, tekstilde bile çalışamıyoruz dedim bana, ‘Daha kolay işler var’ diyerek dalga geçti. Ülkemizde kara bir düzen var bu hâlâ düzeltilmedi” dedi. Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin ise epilepsi hastalarının çalışmasının önünde engel olmadığını belirterek “Biz, hastaların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmalarını önermiyoruz. Onun dışında normal işlerde çalışabilirler” ifadelerini kullandı.
2010 yılılnda Elazığ’ın Baskil ilçesinde askerlik yaptığı sırada ranzadan düşerek yüzde 40 engelli kaldığını söyleyen Komşu, 6 Ekim’de bir fast food şirketinde işe başladığını ve lobide bardak topladığını anlattı. Komşu, “Hastalığım, yaptığım işe engel değil. İlaçlarımı kullandığım sürece nöbet geçirmiyorum. Ama çalıştığım şirket epilepsi hastalığını gerekçe göstererek beni işten çıkarttı. Bu bir insan hakları suçudur. Epilepsi hastaları toplumdan uzaklaştırılıyor. Ben bu hastalığı vatani görevimde oldum ve beni bu hale sizler getirdiniz. Bir kuruş maaş almıyorum. Hukuk mücadelem devam ediyor” diye konuştu.
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