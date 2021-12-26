Erbaş’a Atatürk’lü karşılama

26 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Atatürk karşıtı söylemleri ve hutbelerinde Atatürk’ün adını anmaması nedeniyle tepki çeken Erbaş’ın, cami açılışı için Enez’e geleceğini öğrenen yurttaşlar, evlerini ve dükkânlarını Atatürklü bayraklarla süsledi.

"BÜYÜK RAHATSIZLIK YARATTI"

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, “Trakya halkının Atatürk sevgisi çok özeldir. Erbaş’ın tavrı halkımızda büyük bir rahatsızlık yarattı” derken Erbaş’ın geleceğini önceden öğrenen Enez halkının kimse tarafından yönlendirilmeden böyle bir eylem organize ettiğini belirtti.