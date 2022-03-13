Erbil'e füze saldırıları: Dışişleri'nden kınama

13 Mart 2022 Pazar, 11:34

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Erbil şehrinde ABD'nin başkonsoluk binası hedef alınarak yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın Erbil şehrine bu sabah (13 Mart) balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz.

Irak’ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez.

Türkiye, terörle mücadelesinde Irak’ın yanında yeralmaya devam edecektir."

NE OLDU?

Bugün (13 Mart) saat 01:00 sıralarında Irak'In Erbil kentine 12 füze atıldı.

Füzeler ABD’nin Erbil Başkonsololuğu yakınları ile çevresine isabet etti.

IKBY Anti-Terör Birimi, balistik füzeler ile gerçekleştirilen saldırının Irak sınırları dışından yapıldığını duyurdu.



