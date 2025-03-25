Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım!
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımında "Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart'ta gözaltına alınan 105 isim arasında sanatçı Ercan Saatçi de yer almıştı.
Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ercan Saatçi, ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
"ÇOK İYİ VE DİMDİK AYAKTAYIM"
Paylaşımında bir fotoğrafına da yer veren Saatçi, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım."
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Ercan Saatçi #gözaltı #Paylaşım
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı