Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım!

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımında "Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart'ta gözaltına alınan 105 isim arasında sanatçı Ercan Saatçi de yer almıştı.

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ercan Saatçi, ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

"ÇOK İYİ VE DİMDİK AYAKTAYIM"

Paylaşımında bir fotoğrafına da yer veren Saatçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Ercan Saatçi #gözaltı #Paylaşım

İlgili Haberler

İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den açıklama!

İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den açıklama!
Ercan Saatçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Sanatçı Ercan Saatçi tutuklandı mı?

Ercan Saatçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Sanatçı Ercan Saatçi tutuklandı mı?
Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı!

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler