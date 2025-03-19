Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 08:50

Güncelleme: 19.03.2025 - 09:12

Sanatçı Ercan Saatçi de, gözaltına alındı. Saatçi'nin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968'de İstanbul'da doğan Ercan Saatçi, mandolin, akordeon ve keman çalabilmektedir. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katılan ünlü isim, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas bölümüne girmiştir.

TRT Eurovision finallerine kalan Ercan Saatçi, o seneler içerisinde İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. 1990 yılında ise Grup Vitamin'i kurdu fakat Gökhan Semiz ile anlaşmazlıklar sebebiyle gruptan ayrıldı.