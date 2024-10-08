Erciş’te polis memuru evinde ölü bulundu: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı
Van’ın Erciş ilçesinde meslektaşlarının ulaşamadığı polis memuru evinde ölü bulundu. Polis memurunun silahı ile kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet kadrosunda görev yapan polis memuru İbrahim Köksal’a (37) uzun süre ulaşılamaması üzerine meslektaşları, Alkanat Mahallesi Alkanat Caddesi’nde bulunan evine gitti.
Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları, Köksal’ı yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan ilk incelemede, Köksal’ın sağ şakağından tek el ateş ederek intihar ettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, masanın üzerinde bir veda mektubu buldu. Köksal’ın beylik tabancası ise göğsünün üzerinde bulundu.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI, 1 AY ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ
2016 yılında Emniyet Teşkilatı’na katılan Köksal’ın 7 yaşında ve 4 yaşında iki çocuğu olduğu ve bir ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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