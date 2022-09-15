Erciyes Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Fatih Altun kimdir?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun, görevine başladı. Prof. Dr. Fatih Altun kimdir?
Prof. Dr. Fatih Altun, 969 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde aldı. 1994 yılında aynı bölümde doktora yaptı.
2000 - 2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Başkan Yardımcılığı yaptı.
2009-2016 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yaptı.
2015-2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini yürüttü.
206 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı oldu
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu üniversitelerden biri de Erciyes Üniversitesi oldu.
ERÜ Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde, ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı iken rektörlüğe atanan Prof. Dr. Altun, görevi Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan devraldı.
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