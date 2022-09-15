Hangi üniversitelerin rektörü değişti? Yeni atanan rektörler kim?

17 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.’de yayınlandı. Hangi üniversitelere rektör atandı? Atanan 17 rektör kim?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 12:34
Hangi üniversitelerin rektörü değişti? Yeni atanan rektörler kim?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATANDI?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık

Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu


Rektör Atama Resmi Gazete

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