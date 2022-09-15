Hangi üniversitelerin rektörü değişti? Yeni atanan rektörler kim?
17 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.’de yayınlandı. Hangi üniversitelere rektör atandı? Atanan 17 rektör kim?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.
HANGİ ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATANDI?
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu
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