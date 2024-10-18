Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kayseri'de havaların soğumasıyla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.
Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre ile 3 bin 917 rakım aralığındaki yağışta, pistlerin büyük bir bölümü beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Etiketler: #Erciyes #Kar #kayak merkezi
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