Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:08

Kayseri'de havaların soğumasıyla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre ile 3 bin 917 rakım aralığındaki yağışta, pistlerin büyük bir bölümü beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.