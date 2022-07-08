Erdal Acar kimdir? Erdal Acar neden tutuklandı? Erdal Acar'ın eşi kim? Erdal Acar'ın kaç çocuğu var?
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar kimdir? Erdal Acar neden tutuklandı? Erdal Acar'ın eşi kim? Erdal Acar'ın kaç çocuğu var?
Erdal Acar, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Artvinli olan Erdal Acar, Acarlar Şirketler Topluluğu'nda Yönetim Kurulu Üyesidir.
ERDAL ACAR'IN EŞİ KİM?
Erdal Acar yaşadığı medyatik ilişkiler ile dönem dönem magazin gündemini meşgul etti. İlk eşi Aylin Altay ile 1989 yılında evlendi. Erdal Acar'ın bu evlilikten 1991 yılında Yiğithan isimli bir oğlu oldu.
Erdal Acar ikinci evliliğini eski Türkiye güzeli Emel Yıldırım ile yaptı. Çift 1999 yılında evlendi. Çiftin 1997 yılında Cansu, 2000 yılında Emrecan isimli çocukları oldu. Çift 2014 yılında boşandı.
Erdal Acar son evliliğini 1991 doğumlu Kardelen Ergin ile yaptı. Çiftin 2017 yılında kzıları Derin, 2019 yılında ikiz oğulları dünyaya geldi.
ERDAL ACAR NEDEN TUTUKLANDI?
Erdal Acar, Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındı. Erdal Acar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklandı. Erdal Acar ifadesinde üstüne atılı suçları kabul etmedi. Erdal Acar ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep ettiği öğrenildi.
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