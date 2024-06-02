Erdal Atabek'i uğurluyoruz...

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:08

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:16

Cumhuriyet aydını, yazarımız Erdal Atabek için bugün saat 11.30’da Cumhuriyet gazetesi İstanbul merkez binasında tören düzenlenecek. Atabek'in cenazesi Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Silivri Çanta Köyü'nde defnedilecek.

ÖRGÜTLENMENİN ÖRGÜTÇÜ ÖĞRETMENİ: ERDAL ATABEK

Gazetemiz yazarı Erdal Atabek, 1930 yılında, Adapazarı’nda doğdu. Anne ve babası öğretmen olan olan Atabek’in çocukluğu Marmara bölgesi ilçelerinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçti. İlköğrenimini Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda tamamlayan Atabek, Kabataş Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru olarak meslek yaşamına başladı.

ÖRGÜTSEL MÜCADELENİN ÖNCÜLERİNDEN

İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında hizmet veren Dr. Erdal Atabek’in ilk yazısı 1965 yılında Milliyet’te yayınlandı.

Ardından 1966’dan itibaren Cumhuriyet gazetesinde düzenli yazılarına başladı. Örgütsel mücadelenin öncü isimlerinden olan Dr. Atabek, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı (1965), Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu Başkan ve Üyelikleri (1972-1978), Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü (1975), Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlk Müsteşarlığı (1976), Aile Okulları Kurucu, Yönetici ve Eğitmenliği (1980) gibi görevlerde bulundu.

Atabek 1977’de Barış Derneği’nin kuruluşunda yer almıştı. 12 Eylül döneminde Barış Derneği Davası'ndan 4 yıl arasında 38 ay cezaevinde kaldı.

Atabek, söz konusu davada gece yarısı yapılan operasyonla gözaltına alınan 44 aydınla beraber, aralarında yakın zamanda hayatını kaybeden Ali Sirmen'le birlikte yargılandı ve 10 Mart 1986'da tahliye edildi.

Dünya kamuoyu tarafından da izlenen ve 'barışın yargılanması' olarak anılan dava ise 1991’de beraatle sonuçlandı.