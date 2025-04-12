Erdal Beşikçioğlu duyurdu: O işletme mühürlendi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:23

Güncelleme: 12.04.2025 - 18:24

Etimesgut ilçesinde AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki down sendromlu çocuk alınmadı. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, çocuğun sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"FAALİYETLERİNE SON VERİLMİŞTİR"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, down sendromlu çocuğu top havuzuna almadığı belirlenen işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir.

Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir.

Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."