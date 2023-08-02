Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı: AKP'li isimler rektör koltuğuna!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:32

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yapılan atama kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, YÖK’e 5 üye ve 20 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Atanan isimlerin ise AKP ile yakınlıkları dikkat çekti. Atanan rektörlerden kimisinin eski AKP milletvekili kimisinin ise liyakatsizlik iddialarıyla gündeme gelen kişiler olduğu görüldü.

Öte yandan atanan yirmi rektörün arasında yalnızca bir kadın rektör olması da dikkat çekti.

ESKİ AKP’LİLER ATANDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne eski AKP milletvekili ve grup başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı atandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise yeni dönemde AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan atandı.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise görev süresi uzatılan bir önceki rektör Prof. Dr. Yılmaz Can yeniden atandı. Can, 2015 yılında AKP’den Giresun Milletvekili Aday Adayı olmuş ancak seçilememişti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın ise AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve eski milletvekili olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN’I ÖVEN PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ataması yapılan diğer rektörlerden bazılarının ise sosyal medya hesaplarında AKP’ye ve Erdoğan’a övgü içeren paylaşımlar dikkat çekti.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin seçim sonrası AKP kabinesini şu sözlerle övdü:

“Kendilerine emanet edilen görevleri hakkıyla yerine getireceklerinden şüphemiz olmayan yeni kabinemize, tüm bakanlarımıza muvaffakiyetler dilerim”, “Sadece Türkiye değil dünya kazandı! BİSMİLLAH.”

LİYAKATSİZLİK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın ise daha önce liyakatsizlik iddialarıyla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Topal’ın önceki yıllarda göreve başladıktan kısa süre sonra akrabasını ve arkadaşını üniversitenin yönetici kadrolarına atadığı tespit edilmişti. Topal, konuya ilişkin iddiaları haberleştirmesi nedeniyle Evrensel Gazetesi’ne 20 bin liralık manevi tazminat davası açmış, dava sonucunda Evrensel’e 10 bin liralık ceza verilmişti.