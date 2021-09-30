AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Biden ile neden görüşemedi? Prof. Dr. Barış Doster açıkladı
Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Barış Doster AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de Biden ile görüşememesinin perde arkasını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’a giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşemeden Türkiye’ye dönmüştü.
Erdoğan, Biden ile görüşememesinin ardından CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan'a verdiği röportajda Biden için sert sözler sarf etmişti.
Erdoğan röportajda, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce kendisini 'otokrat' olarak nitelendirdiğini hatırlatılması üzerine "Sayın Biden, otokrat tanımıyla neyi ifade etti bilemem. 40 yıllık siyasi geçmişimde demokrasiyi hazmederek yaşadım" demişti.
DOSTER, OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Barış Doster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de Biden ile görüşememesinin perde arkasını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
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